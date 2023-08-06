Увозили на вертолете: что известно о состоянии Лады Дэнс после тяжелого ДТП

За жизнь артистки борются врачи

Певица Лада Дэнс угодила в страшную аварию в подмосковном Подольске на скоростном участке дороги. По предварительным данным, звезда ехала домой из аэропорта с концертного выступления.

Такси, в котором ехала певица, врезалось в два других автомобиля. От удара машину певицы выкинуло с дороги в сторону, вся ее первая часть оказалась смята. С места аварии звезду экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии на вертолете МЧС.

Концертный директор 53-летней Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал, что виновник ДТП пока не установлен, проводится проверка всех обстоятельств. Сама же артистка по-прежнему в плохом состоянии.

"Состояние тяжелое", – отметил директор певицы в беседе с "Известиями".

По данным Пятого канала, у артистки была диагностирована черепно-мозговая травма. Сейчас состояние певицы оценивается как средней степени тяжести.

Авария произошла накануне, 5 августа. Помимо Лады Дэнс в аварии пострадали еще три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, актриса Елена Папанова попала в серьезное ДТП в центре Москвы.

Напомним, у Лады Дэнс двое детей. У нее есть квартира в родном Калининграде, а также особняк в престижном районе Москвы площадью 750 квадратных метров. В доме есть этаж с зоной СПА, зимним садом и другой роскошью.