Увозили на вертолете: что известно о состоянии Лады Дэнс после тяжелого ДТП

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Певица Лада Дэнс угодила в страшную аварию в подмосковном Подольске на скоростном участке дороги. По предварительным данным, звезда ехала домой из аэропорта с концертного выступления.
Такси, в котором ехала певица, врезалось в два других автомобиля. От удара машину певицы выкинуло с дороги в сторону, вся ее первая часть оказалась смята. С места аварии звезду экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии на вертолете МЧС.
Концертный директор 53-летней Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал, что виновник ДТП пока не установлен, проводится проверка всех обстоятельств. Сама же артистка по-прежнему в плохом состоянии.
"Состояние тяжелое", – отметил директор певицы в беседе с "Известиями".
По данным Пятого канала, у артистки была диагностирована черепно-мозговая травма. Сейчас состояние певицы оценивается как средней степени тяжести.
Авария произошла накануне, 5 августа. Помимо Лады Дэнс в аварии пострадали еще три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, актриса Елена Папанова попала в серьезное ДТП в центре Москвы.
Напомним, у Лады Дэнс двое детей. У нее есть квартира в родном Калининграде, а также особняк в престижном районе Москвы площадью 750 квадратных метров. В доме есть этаж с зоной СПА, зимним садом и другой роскошью.
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