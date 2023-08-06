Увозили на вертолете: что известно о состоянии Лады Дэнс после тяжелого ДТП

Увозили на вертолете: что известно о состоянии Лады Дэнс после тяжелого ДТП
Лада Дэнс. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
За жизнь артистки борются врачи

Певица Лада Дэнс угодила в страшную аварию в подмосковном Подольске на скоростном участке дороги. По предварительным данным, звезда ехала домой из аэропорта с концертного выступления. 

Такси, в котором ехала певица, врезалось в два других автомобиля. От удара машину певицы выкинуло с дороги в сторону, вся ее первая часть оказалась смята. С места аварии звезду экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии на вертолете МЧС.

Концертный директор 53-летней Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал, что виновник ДТП пока не установлен, проводится проверка всех обстоятельств. Сама же артистка по-прежнему в плохом состоянии. 

"Состояние тяжелое", – отметил директор певицы в беседе с "Известиями".

По данным Пятого канала, у артистки была диагностирована черепно-мозговая травма. Сейчас состояние певицы оценивается как средней степени тяжести. 

Авария произошла накануне, 5 августа. Помимо Лады Дэнс в аварии пострадали еще три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Пятый канал

Ранее сообщалось, что дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, актриса Елена Папанова попала в серьезное ДТП в центре Москвы. 

Напомним, у Лады Дэнс двое детей. У нее есть квартира в родном Калининграде, а также особняк в престижном районе Москвы площадью 750 квадратных метров. В доме есть этаж с зоной СПА, зимним садом и другой роскошью.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Женщина выпила два литра воды и умерла: что случилось

Живительная влага погубила несчастную

"Шутил и улыбался": поведение Паулса после смерти жены поразило в самое сердце

Страшная новость не нарушила планов композитора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей