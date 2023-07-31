В автомобиль артистки врезалась другая машина

Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова оказалась участницей ДТП. Авария произошла в прошлую субботу на северо-востоке Москвы.

Как уточняет телеканал "360", Елена Папанова ехала на своем Nissan в тоннеле под улицей Бориса Галушкина. В какой-то момент актриса ощутила резкий удар. В заднюю часть автомобиля 68-летней звезды врезалась машина каршеринга.

После столкновения арендованный Volkswagen отлетел к стене тоннеля. Сообщается, что 21-летний водитель, сидящий за рулем машины каршеринга, получил травму головы. Молодого человека доставили в больницу. Елена Папанова в результате аварии ударилась о руль, но от госпитализации отказалась.

"МИР24" напоминает, что Елена Папанова знакома зрителям по сериалам "Склифосовский", "Школа" и многим другим нашумевшим картинам. Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 100 ролей. Также артистка играет на сцене театра Ермоловой.

Ранее "Утро.ру" писало, что в аварию попала известная фигуристка Алина Загитова. Спортсменка ехала на тренировку, но вдруг оказалась на волосок от смерти.