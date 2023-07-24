Машина перевернулась: Загитова попала в страшную аварию

Машина перевернулась: Загитова попала в страшную аварию
Алина Загитова. Фото: Баранов Владимир/ Globallook Press/ Globallookpress.com

Чемпионка Алина Загитова попала в страшную аварию в Ижевске из-за сильного ливня. Спортсменка ехала на тренировку, но вдруг оказалась на волосок от смерти. 

Загитова ехала в автомобиле вместе со своей матерью, которая была за рулем. Когда пошел сильный дождь, видимость на дороге стала очень низкой, а само дорожное полотно было плохого качества. Навстречу автомобиля Загитовой на большой скорости неслась фура, которую занесло на скользкой дороге. 

"Мы с мамой улетали в кювет, и машина переворачивалась", – рассказала Алина Загитова.

О случившемся в тот ужасный день Алина Загитова поведала в недавнем интервью. Девушка до сих пор с содроганием вспоминает этот день, который мог навсегда перевернуть ее жизнь. Тогда она еще жила с семьей в Ижевске и ехала в другой город Архыз, который примерно в часе езды. 

К счастью, то страшное ДТП обошлось, и семья Загитовой отделалась легким испугом, хотя все могло закончиться плачевно. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алина Загитова стала не той, кем мечтала быть в детстве. На самом деле ее поприще могло быть связано абсолютно с другой сферой деятельности, нежели спорт. 

Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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