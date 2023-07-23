"Бросил и предал": коллега Чернышева зарыдала после поступка фигуриста

"Бросил и предал": коллега Чернышева зарыдала после поступка фигуриста
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса до сих пор не может забыть давнюю обиду

Прославленный российский фигурист Петр Чернышев до брака с Анастасией Заворотнюк успел успел отметиться в нескольких скандалах еще до отношений с актрисой – примерным семьянином ему предстояло стать лишь долгие годы спустя.

К примеру, Мария Аниканова, коллега Петра, выступавшая с ним на льду, как-то призналась, что сильно обиделась на Чернышева. А все из-за того, что тот отказался вставать с ней в пару. Все случилось по причине нежданного переезда Чернышева в Америку. Петр переехал за пару дней – а в это самое время у него как раз было запланировано выступление с Аникановой.

Звезду поступок Петра задел за живое: такой поступок она сочла натуральным предательством.

"Меня бросили и предали. Я рыдала не переставая. В шестнадцать лет такое воспринимаешь как катастрофу", – вспоминала Аниканова.

Актриса спустя годы не может забыть того поступка Чернышева. Однако признается, что время залечивает и не такие раны. В паре с нынешним супругом Заворотнюк она каталась на льду целых пятнадцать лет. А медиа тогда называли ее "любовницей Чернышева", который, однако был женатым мужчиной. Правда, все осталось лишь сплетнями, которые, естественно, не могли получить реального подтверждения.

А ранее в Сетях ползли слухи, что Анастасия Заворотнюк долгое время одолевала Петра своей безумной ревностью ко всему, что движется.

Источник: Popcake.TV ✓ Надежный источник
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