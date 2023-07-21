Близкие Чернышева сделали неожиданное признание о Заворотнюк

Близкие Чернышева сделали неожиданное признание о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
У пары было не все так гладко

Еще в самом начале брака Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышевым шокировала публику своей красотой и установившимися у пары отношениями. Однако уже тогда поговаривали, будто все разговоры об их счастливой жизни в те годы служили декорацией перед обывателями. А на деле супруги переживали кризис в отношениях.

Все дело было в том, что Настя якобы безумно ревновала своего молодого супруга ко всей женской половине человечества. И во время работы со съемками Заворотнюк была не в себе: не желала делить своего мужа с остальными.

Как пишут медиа, об этом однажды рассказывал близкий знакомый самого Петра – мол, Настя стала одолевать мужа постоянной ревностью и вечными упреками. Однако в мудрости ей не откажешь: актриса сделала все ради семьи и решила родить супругу ребенка, не поступаясь ничем. Ведь Петр мечтал об отцовстве – на тот момент у него вообще не было детей.

А до этого ходили слухи, что Петр якобы невзлюбил детей жены от ее первого брака – и якобы решил выпроводить из дома. Впрочем, едва ли слухи близки к истине, учитывая, что мужчина уже несколько лет не отходит от супруги. При таких волевых качествах вопрос о детях возлюбленной для Петра является риторическим.

Источник: Popcake.TV • Требует проверки
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