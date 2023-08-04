"Талантом ее не считаю": Тарасова взбесилась после решения Самоделкиной выступать за Казахстан

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Российская фигуристка Софья Самоделкина приняла решение получить казахстанское гражданство – фигуристка собирается выступать на льду за соседнюю республику, для которой готова завоевывать медали.
Один из источников в телеграм-каналах утверждает, что фигуристка решила ускоренно получить гражданство Казахстана – один из родственников у Софьи родом именно оттуда. Заветный паспорт уже на руках у фигуристки – теперь остается дождаться момента, когда Федерация фигурного катания открепит ее.
На новость уже отреагировала Татьяна Тарасова, заявившая, что не считает Самоделкину талантом – на вопрос почему, отвечать, ответила раздраженным "еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать". Однако заслуженный тренер поспешила напомнить журналистам, что высот в Казахстане достиг Денис Тен, взявший бронзу на Олимпиаде-2014.
Тем не менее, указывает Тарасова, человек выбирает лучшее для себя.
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