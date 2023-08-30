"Звонок для всего общества": Рудковская высказалась о побеге юной фигуристки

"Звонок для всего общества": Рудковская высказалась о побеге юной фигуристки
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер заявила, что нужно глубже разобраться в причинах странного поведения ребенка

Продюсер Яна Рудковская заявила в социальных сетях, что следствие должно установить причины побега 16-летней Алины Горбачевой от тренера. Наверняка личные причины у ребенка являются чем-то серьезным – не исключено, что Алину что-то испугало.

Просто так, рассудила Яна, молодые таланты сбегать из дома не станут. Значит, произошло что-то, что заставило девочку принять соответствующее решение. Необходимо заняться конкретным расследованием причин и узнать, кого она боится, по какой причине не живет с родными и что, наконец, довело ее до такого состояния.

Яна заявила, что у молодых фигуристов зачастую нет в жизни ничего, кроме льда. А потому необходим особенный подход – который будет исключать любые наказания.

"Нельзя к ним проявлять категоричную жесткость – особенно в переходном возрасте. Это звонок для всего общества", – высказалась Яна.

Продюсер пожелала Алине душевного спокойствия, рекомендовав продолжить тренировки для достижения результата.

Ранее на ситуацию с Горбачевой отреагировала фигуристка Евгения Медведева.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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