"Жила неделями у Тутберидзе, пока мать тусила": в Сети "выдали правду" о Медведевой

"Жила неделями у Тутберидзе, пока мать тусила": в Сети "выдали правду" о Медведевой
Евгения Медведева. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ News.ru
Публика обиделась на спортсменку за слова в адрес пропавшей фигуристки

Недавно российский спорт всколыхнула страшная новость: пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Девушку искали спасатели и волонтеры, возбудили даже уголовное дело по статье "Убийство". Потом выяснилось, что спортсменка разгуливала по Москве после ссоры с тренером Софьей Федченко.

В итоге фигуристку удалось обнаружить по камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц в одном из столичных кинотеатров. 

Коллега Алины Горбачевой, фигуристка Евгения Медведева не смогла пройти мимо такого вопиющего случая и прокомментировала ситуацию. Она привела в качестве примера свое становление в спорте. По ее словам, ее мама и бабушка себе такого не позволяли – оставить ребенка с тренером и по сути наплевать на него. Однако пользователи Сети оказались возмущены заявлением Медведевой и вытащили наружу неприятные слухи о Медведевой.

"Врет Женя. Мать забывала ее забирать, Тутберидзе к себе забирала. Жила там неделями, пока мать тусила", – заявила одна из подписчиц. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что исчезновение пропавшей Алины Горбачевой не на шутку встревожило тренера Татьяну Тарасову. 

Источник: Тулуп Тутберидзе • Требует проверки
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