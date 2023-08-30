"Жила неделями у Тутберидзе, пока мать тусила": в Сети "выдали правду" о Медведевой

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Недавно российский спорт всколыхнула страшная новость: пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Девушку искали спасатели и волонтеры, возбудили даже уголовное дело по статье "Убийство". Потом выяснилось, что спортсменка разгуливала по Москве после ссоры с тренером Софьей Федченко.
В итоге фигуристку удалось обнаружить по камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц в одном из столичных кинотеатров.
Коллега Алины Горбачевой, фигуристка Евгения Медведева не смогла пройти мимо такого вопиющего случая и прокомментировала ситуацию. Она привела в качестве примера свое становление в спорте. По ее словам, ее мама и бабушка себе такого не позволяли – оставить ребенка с тренером и по сути наплевать на него. Однако пользователи Сети оказались возмущены заявлением Медведевой и вытащили наружу неприятные слухи о Медведевой.
"Врет Женя. Мать забывала ее забирать, Тутберидзе к себе забирала. Жила там неделями, пока мать тусила", – заявила одна из подписчиц.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что исчезновение пропавшей Алины Горбачевой не на шутку встревожило тренера Татьяну Тарасову.
Вашингтон с особой злобой смотрит на Москву
Белому дому начали читать лекцию о НАТО