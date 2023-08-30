Опасения подтвердились: в Москве нашлась пропавшая фигуристка Алина Горбачева

Возможно, девочку преследовал сталкер

Минувшим вечером, 29 августа, стало известно, что пропавшая накануне фигуриста Алина Горбачева нашлась живой и невредимой. Ее обнаружили с помощью камер наблюдения в одном из кинотеатров Москвы. Информацию подтвердили в столичной прокуратуре.

Однако таинственная пропажа продолжает обрастать подробностями – теперь в этой истории вопросов больше, чем ответов. Не исключено, что юная чемпионка догадывалась о ее поисках, однако не спешила возвращаться домой.

Во вторник днем мать 16-летний спортсменки сообщила о пропаже дочери. По словам женщины, последний раз уличные камеры зафиксировали Алину Горбачеву около одного из столичных парков.

К поискам девочки подключились не только правоохранительные органы, в том числе, кинологи с собаками, но и волонтеры, а также неравнодушные граждане.

Прославленные отечественные фигуристки не обошли стороной беду своей юной коллеги и призвали на помощь поклонников. К примеру, к фанатам обратилась Алина Загитова, а Елизавета Худайбердиева лично приехала на место поисков.

Напомним, Алина Горбачева пропала в Москве на отрезке дороги между "Чкалов Ареной" и Владимирской церковью. Ее мама не зря переживала – опасения подтвердились. В СМИ появилась информация, что девочку мог преследовать неизвестный мужчина.

По данным "ЭГ", юной фигуристкой и ее подругами настоятельно интересовался подозрительный незнакомец. Возможно, девочки столкнулись со сталкером на Покровской набережной столицы в день исчезновения чемпионки России.

Благо, таинственная история закончилась благополучно. Чего не скажешь о матери четверых детей из России, которая на днях пропала в Египте во время дайвинга. Поисково-спасательные операции пока не принесли плоды.