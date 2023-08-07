Дочь Тутберидзе высказалась о возврате денег России

Дочь Тутберидзе высказалась о возврате денег России
Диана Дэвис. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Спортсменам пришлось отдать огромную сумму

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин заявили, что вернули все затраченные на них деньги в России. 

Напомним, пара покинула Россию и теперь тренируется в США и представляют Грузию. После смены гражданства на дочь Тутберидзе посыпался негатив со стороны российских поклонников. 

Из-за санкций дочь Этери Тутберидзе улетела в США, что поклонники расценили как предательство. Фанаты считают, что фигуристка вместе с возлюбленным Глебом Смолкиным решили осесть в Америке и представлять страну на Олимпиаде. 

В свежем интервью дочь Тутберидзе не стала говорить, о какой конкретно сумме компенсации за смену сборной идет речь, но подчеркнула, что они больше ничего не должны. Судя по всему, их совесть чиста. Однако совершенно понятно, что речь идет об огромной сумме. Это в том числе зарплата, которую установили паре после Олимпиады, а также страховки, экипировку и другое. 

Напомним, тренер российской сборной Елена Чайковская заявила, что в Федерации фигурного катания РФ одобрили смену спортивного гражданства дочери Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Этери Тутберидзе отказалась смотреть выступление сбежавшей из России дочери.

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
новости партнеров

После провала зерновой сделки Эрдоган решился на смелый шаг

Анкара собирается просить Кремль о чем-то еще

В России раскрыли судьбу пробитого украинским дроном танкера

Сразу после атаки были приняты оперативные меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей