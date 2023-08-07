Дочь Тутберидзе высказалась о возврате денег России

Спортсменам пришлось отдать огромную сумму

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин заявили, что вернули все затраченные на них деньги в России.

Напомним, пара покинула Россию и теперь тренируется в США и представляют Грузию. После смены гражданства на дочь Тутберидзе посыпался негатив со стороны российских поклонников.

Из-за санкций дочь Этери Тутберидзе улетела в США, что поклонники расценили как предательство. Фанаты считают, что фигуристка вместе с возлюбленным Глебом Смолкиным решили осесть в Америке и представлять страну на Олимпиаде.

В свежем интервью дочь Тутберидзе не стала говорить, о какой конкретно сумме компенсации за смену сборной идет речь, но подчеркнула, что они больше ничего не должны. Судя по всему, их совесть чиста. Однако совершенно понятно, что речь идет об огромной сумме. Это в том числе зарплата, которую установили паре после Олимпиады, а также страховки, экипировку и другое.

Напомним, тренер российской сборной Елена Чайковская заявила, что в Федерации фигурного катания РФ одобрили смену спортивного гражданства дочери Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Этери Тутберидзе отказалась смотреть выступление сбежавшей из России дочери.