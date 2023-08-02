Тутберидзе отказалась смотреть выступление сбежавшей из России дочери

Тутберидзе отказалась смотреть выступление сбежавшей из России дочери
Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тренер сослалась на плотный рабочий график

В последнее время в жизни заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе наступили непростые времена. Из-за того, что она удалила все публикации с Владимиром Путиным и пропустила официальные церемонии в Кремле, многие обвинили ее в антипатриотичной позиции. 

Кроме того, дочь Тутберидзе тоже обвинили в предательстве родины после того, как она стала выступать за сборную Грузии. 

Напомним, Этери Тутберидзе родила дочь Диану Дэвис в США от своего бывшего партнера по танцам на льду. Девочка пошла по стопам матери и стала заниматься фигуристкой.

Из-за санкций дочь Этери Тутберидзе улетела в США, что поклонники расценили как предательство. Люди уверены, что фигуристка вместе с возлюбленным и партнером по льду Глебом Смолкиным решили осесть в Америке и намерены представлять страну на Олимпиаде. Ну а перед этим пара фигуристов поехала в Грузию на зарубежные соревнования.

На днях у дочери Тутберидзе Дианы Дэвис состоялся дебют за сборную Грузии, который звездная мать пропустила. Тренер сообщила, что не смотрела выступление дочери из-за невозможности подключения к трансляции. 

Тем временем дочь Тутберидзе и Глеб Смолкин заняли второе место в ритм‑танце на турнире Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде.

Источник: Sportbox.ru ✓ Надежный источник
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