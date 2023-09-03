"Есть слово "профессионализм": хореограф поставил на место ученицу Тутберидзе

Мужчина негативно воспринял новость о том, что подопечная выбрала его род деятельности

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на планы 20-летней фигуристки Алены Косторной поработать в академии Евгения Плющенко – та будет заниматься постановкой программ для юниоров. Новость изрядно удивила наставника подопечных Этери Тутберидзе – Алексей напомнил, что Алена, кажется, собиралась покорять парное катание.

Однако Алексей болезненно отреагировал на планы спортсменки зайти на его поле деятельности – все-таки, профессия хореографа предполагает наличие соответствующего образования и годы обучения. Необходимо разбираться в искусстве балетмейстера, истории костюма, современного танца – словом, переваривать и оперировать огромным пластом информации.

Ну а до тех пор, рассуждает Железняков, все громкие заявления преждевременны. Сам хореограф рассуждает следующим образом – можно назваться инженером-строителем, однако стать им не суждено, если человеку просто пригляделись строительные работы.

"Всему свое время и место и всему нужно учиться. Есть слово профессионализм, оно не произошло из ниоткуда", – высказался Железняков.

А недавно "Утро" писало о скандале с родной дочерью Тутберидзе, решившей выступать за Грузию и сменившей спортивное гражданство – на ситуацию остро отреагировали общественники, потребовавшие вернуть российскому бюджету затраченные на спортсменку средства.