Дочь Тутберидзе вернула деньги России после скандала

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Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина возместил Центру спортивной подготовки сборных команд России средства, которые были на них потрачены. На это они пошли того, как разгорелся скандал из-за оплаты подготовки фигуристов к соревнованиям от России, в которых они решили выступать на стороне Грузии.
Как объяснила пресс‑атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина, накануне, 17 июля, дочь Тутберидзе и Смолкин перечислили деньги в организацию в полном объеме. Федерация, в свою очередь, вернула их в ЦСП.
"Все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт", – отметила она.
В июне стало известно, что серебряные чемпионы России по фигурному катанию будут представлять на соревнованиях грузинскую сборную. После этого российская сторона потребовала компенсацию денег, потраченных на подготовку спортсменов.
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