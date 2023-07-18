Дочь Тутберидзе вернула деньги России после скандала

Фигуристы расставили все точки над i

Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина возместил Центру спортивной подготовки сборных команд России средства, которые были на них потрачены. На это они пошли того, как разгорелся скандал из-за оплаты подготовки фигуристов к соревнованиям от России, в которых они решили выступать на стороне Грузии.

Как объяснила пресс‑атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина, накануне, 17 июля, дочь Тутберидзе и Смолкин перечислили деньги в организацию в полном объеме. Федерация, в свою очередь, вернула их в ЦСП.

"Все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт", – отметила она.

В июне стало известно, что серебряные чемпионы России по фигурному катанию будут представлять на соревнованиях грузинскую сборную. После этого российская сторона потребовала компенсацию денег, потраченных на подготовку спортсменов.