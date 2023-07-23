Вслед за предавшей Россию дочерью Тутберидзе улетела за границу

Вслед за предавшей Россию дочерью Тутберидзе улетела за границу
Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вернется ли назад тренер, никто не знает

Дочь, которую Этери Тутберидзе родила в США от своего бывшего партнера по танцам на льду, пошла по стопам матери. Девочка так хотела проводить с родительницей больше времени, что отказалась от мечты попасть в синхронное плавание.

Спустя годы тренировок и смену направления выступлений (Девушка перешла в парные танцы из-за приобретенной тугоухости – Прим. ред.) Диана Дэвис и Глеб Смолкин то тренировались в России, то переезжали в США.

Однако санкции, введенные против России после начала СВО, заставили дочь Этери Тутберидзе и сына Бориса Смолкина изменить свои планы. Они срочно помчались в США, чтобы заключить брак. Ведь это не только поможет ее партнеру получить гражданство, но и, как утверждают зарубежные журналисты, позволит паре с концами осесть в США и даже представить страну на грядущей Олимпиаде.

Ну а до тех пор парочка фигуристов сбежала в Грузию. Так у них будет шанс и других посмотреть, и себя показать на зарубежных соревнованиях.

Что же до самой Этери Тутберидзе – она, как сообщают источники, вслед за предавшей Россию дочерью улетела за границу. Отправилась тренер в США, где, по мнению некоторых, она будет ставить новое выступление для заказчиков.

Кстати, переезд в Грузию для пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина прошел достаточно легко: российская сторона отпустила их без проблем. Но насторожило некоторых, в том числе и тренера Татьяну Тарасову, то, что спортсмены вернули выплаченные им деньги.

Источник: Телеграм, канал "Тулуп Тутберидзе" ✓ Надежный источник
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