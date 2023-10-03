"Она с этим родилась": Тарасова высказалась о допинговом скандале с Валиевой

"Она с этим родилась": Тарасова высказалась о допинговом скандале с Валиевой
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кто портит жизнь молодой фигуристке

Татьяна Тарасова – символ фигурного катания в нашей стране. Гениальный тренер поделится своими мыслями об уникальных программах наших фигуристов и о феномене Камилы Валиевойй.

"Мужское фигурное катание – мой любимый вид, – уверяет Тарасова. – После того, как поработаешь с мальчиками, ни с кем работать больше невозможно. Сейчас мне понравился Марк Кондратюк, на данный момент он лучше всех. У нас есть "летающие табуретки", стараются мальчики, стараются, и их много летающих. Но не хватает оригинальных программ, не хватает прыжков, пусть с простых заходов, но четверных. И чтобы легко. Как-то пока никто не показал такой аксель, как показал когда-то Лешка Ягудин".

Высказалась она и о допинговом скандале с Камилой Валиевой. "Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать, – возмущена тренер. – Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь. Я не понимаю, что они хотят".

"Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда", – уверена Тарасова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Напомним,17-летнюю фигуристку из команды Этери Тутберидзе заподозрили в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Его обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года, но результат обнародовали только в феврале 2022-го прямо во время Олимпиады в Пекине, где Валиева заработала "золото" в командном турнире.

Источник: Подкаст "Произвольная программа" ✓ Надежный источник
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