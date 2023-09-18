"Вообще не ее дело": Тарасова поставила Рудковскую на место после унижений Валиевой

Тренер ответила на оскорбления

В российском спорте и шоу-бизнесе разгорелся очередной скандал. Недавно музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая знает толк в фигурном катании и курирует все ледовые шоу своего прославленного супруга Евгения Плющенко, не смогла промолчать и прокомментировала изменившуюся внешность фигуристки Камилы Валиевой.

Рудковская обратила внимание на то, что Валиева в последнее время заметно пополнела. По мнению продюсера, ее формы стали сексуальными и женственными, что в спорте не нужно. Такое замечание задело заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

"Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело! О чем тут говорить?" – вспылила Тарасова.

Тренер добавила, что внешность Камилы Валиевой меняется нормально в соответствии с ее ростом и возрастом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как выглядит повзрослевшая и округлившаяся Камила Валиева. Ее формы действительно изменились и стали более выразительными. 17-летняя спортсменка вызвала настоящий фурор своим появлением на контрольных прокатах российской сборной в Москве. У нее оформились бедра, талия, и теперь подростка в ней выдает только милое лицо.