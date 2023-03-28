Фигура звезды будоражит мужчин

Певица Полина Гагарина – настоящий эталон стойкости и готовности к лишениям ради потрясающего внешнего вида. Подтянутая фигура знаменитости без грамма лишнего жира является результатом изнурительных физических нагрузок и строгого подхода к питанию. Гагарина бдительно следит за своими формами и всегда выглядит потрясающе.



На радость многомиллионной армии фанатов девушка не стесняется выкладывать откровенные фотографии и всегда готова похвастаться идеальными линиями своего тела. На этот раз в социальных сетях бурно обсуждают снимки Гагариной с тропического курорта.



На свежей фотографии любимица публики позирует в стильном купальнике цвета морской волны. Ткань бикини не смогла скрыть от страждущих сокровенные места звездного тела. В комментариях поклонники рассыпаются в комплиментах.

"Богиня!", "Полина выглядит роскошно", "Хорошо видны твердые соски", "Какая же вы красавица!" – пишут восторженные фанаты певицы.

К слову, недавно Полина закатила истерику и даже опустилась до мордобоя. Эмоциональная артистка не смогла скрыть своих переживаний и напала на коллегу.

