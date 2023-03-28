Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Певица Полина Гагарина – настоящий эталон стойкости и готовности к лишениям ради потрясающего внешнего вида. Подтянутая фигура знаменитости без грамма лишнего жира является результатом изнурительных физических нагрузок и строгого подхода к питанию. Гагарина бдительно следит за своими формами и всегда выглядит потрясающе.
На радость многомиллионной армии фанатов девушка не стесняется выкладывать откровенные фотографии и всегда готова похвастаться идеальными линиями своего тела. На этот раз в социальных сетях бурно обсуждают снимки Гагариной с тропического курорта.
На свежей фотографии любимица публики позирует в стильном купальнике цвета морской волны. Ткань бикини не смогла скрыть от страждущих сокровенные места звездного тела. В комментариях поклонники рассыпаются в комплиментах.
"Богиня!", "Полина выглядит роскошно", "Хорошо видны твердые соски", "Какая же вы красавица!" – пишут восторженные фанаты певицы.
К слову, недавно Полина закатила истерику и даже опустилась до мордобоя. Эмоциональная артистка не смогла скрыть своих переживаний и напала на коллегу.
Украинские официальные лица выступили с заявлением