"Крыса": Гагарина закатила грандиозную истерику с мордобоем

"Крыса": Гагарина закатила грандиозную истерику с мордобоем
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка перешла все грани приличий

Знаменитая российская певица Полина Гагарина давно заработала себе репутацию весьма эмоциональной девушки. Если что-то раздражает Гагарину, она готова до конца биться с оппонентом. Недавно исполнительница закатила грандиозный скандал.

Инцидент произошел на популярном музыкальном телешоу "Голос". Под раздачу попали сразу несколько звездных коллег агрессивной артистки. Яблоком раздора стала конкурсантка с чарующим голосом. Маргарита Багдасарян так хорошо спела, что за нее началась настоящая битва среди жюри.

В самом начале выяснилось, что Антон Беляев заблокирован – он не сможет взять в свою команду певицу. Обычно кнопкой блока конкурента пользуется Гагарина, поэтому Антон начал предъявлять ей претензии. Но на самом деле блокиратором был Владимир Пресняков, так что Полина очень оскорбилась и начала орать.

"Я хочу знать, кто это сделал! Я хочу знать, кто крыса! Кто, расскажите мне!" – кричала певица, пока Пресняков не признался.

Буквально через несколько минут разразился новый скандал. В этот раз жюри начали спорить из-за другого талантливого певца Василия Шкивидорова. Баста отправил Полину в блог, чтобы она не смогла заполучить голосистого конкурсанта. Тут уж Гагарина не стерпела и с кулаками набросилась на коллегу.

"Меня избили на рабочем месте, это агрессия", – ужаснулся Баста.

Источник: Голос ✓ Надежный источник
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