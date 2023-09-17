Повзрослевшая Валиева произвела фурор: "Стала очень сексуальной"

Спорсменка стала выглядеть немного иначе

Фигуристка Камила Валиева выступила на контрольных прокатах российской сборной в Москве и невероятно удивила россиян. 17-летняя спортсменка сильно изменилась с последнего выхода на лед, и теперь все обсуждают ее внешний вид.

Публика заметила, что форма девушки стала более взрослой – у нее оформились бедра, талия, и теперь подростка в ней выдает только милое лицо. Ее прокат произвел невероятный фурор: как из-за внешности, так и из-за эффектного финала, когда Валиева врезалась в бортик к судьям.

Продюсер Яна Рудковская высказалась об увиденном, заявив, что Камиле необходимо сбросить вес, если она хочет и дальше строить спортивную карьеру. Другого варианта, к сожалению, нет. По ее словам, спортсменка должна держать личный бренд на высоком уровне и как можно дольше.

"Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной", – отметила Рудковская.

Тем не менее, она указала для жизни фигура Валиевой потрясающая, но для спорта нужно иметь немного другие параметры.

Ранее Камила Валиева заговорила о смене спортивного гражданства.