Известные российские фигуристки показали себя в бикини – откровенные фото

Алина Загитова. Фото: соцсети Евгения Медведева. Фото: соцсети
Камила Валиева. Фото: соцсети Анна Щербакова. Фото: соцсети Александра Трусова. Фото: соцсети
Спортсменки, чемпионки и просто красавицы!

Ни для кого не секрет, что российские фигуристки самые красивые, причем не только на льду. Этим летом они в очередной раз это доказали.

Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие чемпионки показали свои роскошные фигуры на фотографиях с отдыха. Наконец-то фанаты видят их на море, а не только на льду.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова смогла построить не только спортивную карьеру, но и стала активно развиваться в шоу-бизнесе. Она покорила ТВ, снималась в клипах и даже пела и танцевала. Но если бы она даже всего этого не умела, с такой фигурой ей можно все!

Алина Загитова. Фото: соцсети

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева покорила всех своим образом Сейлор-Мун и горячими сценами с Даней Милохиным в шоу "Танцы на льду". Чего только парочка не вытворяла – и изображала постельные сцены, и даже целовалась, после чего их заподозрили в романе. Что присходит в личной жизни Медведевой сейчас, остается за кадром. Зато фанаты могут насладиться видом ее роскошной фигуры в купальнике. 

Евгения Медведева. Фото: соцсети

Камила Валиева – чемпионка Европы 2022 года. Девочка пережила непростое испытание, когда от нее отвернулся буквально весь мир, кроме российских поклонников. Драма разворачивалась на скандальной Олимпиаде в Пекине. В январе 2023 года РУСАДА лишила Валиеву золотой медали чемпионата России по фигурному катанию – 2022. Несмотря ни на что, Камила Валиева настоящая красавица!

Камила Валиева. Фото: соцсети

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка 2022 года. В своих соцсетях она редко выкладывает откровенные фото. Даже на отдыхе она предстала в образе настоящей леди. Никакой "обнаженки" и трусов, только изысканность и элегантность. 

Анна Щербакова. Фото: соцсети

Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. Девушка выросла настоящей красавицей, невероятно яркой и дерзкой. На фото с отдыха она словно рыжеволосая бестия. Зато с книжечкой в руках. 

Александра Трусова. Фото: соцсети

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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