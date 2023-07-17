"Живу этим": Валиева заговорила о смене спортивного гражданства

"Живу этим": Валиева заговорила о смене спортивного гражданства
Камила Валиева. Фото: Баранов Владимир / Globallook Press / www.globallookpress.com
Фигуристка пообщалась с прессой

Музыкальное мероприятие VK Fest прогремело в столице, став точкой притяжения для многих звезд, а также их поклонников. Присутствовали там однако, и именитые спортсмены, например, Камила Валиева.

На прошедшей там пресс-конференции девушка пообщалась с журналистами. В ходе беседы она заговорила о возможности смены спортивного гражданства, ведь многие из звезд спорта делают это, для того, чтобы избежать введенных против России санкций или выступления под нейтральным флагом.

"Нет. Я выступаю только за нашу страну", – отрезала Камила Валиева.

Рассказала 17-летняя звезда ледовых арен и о том, что недавний отпуск, который она провела вначале в ОАЭ, а затем на Мальдивах, позволил ей понять, насколько же сильно она скучала по тренировкам. Именно благодаря этому, признается Камила, она смогла в полной мере осознать свою тягу к фигурному катанию: днями и ночами она грезила о том, как отрабатывает пируэты.

"Я как будто бы живу этим, и это начало мне приносить удовольствие", – поделилась Камила Валиева.

Кроме того, рассказала спортсменка и о своих дальнейших планах: состоится у нее, как минимум, шесть стартов в новом соревновательном сезоне, который она планирует полностью откатать. Но верит она и в том, что, вслед за более старшими коллегами, ее могут позвать в проекты, связанные с телевидением. Однако, Камила Валиева и тут уже все распланировала: если времени будет слишком мало, выберет она, разумеется, соревнования.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
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