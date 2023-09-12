Тарасова поддержала идею отправить 21-летнего Милохина на фронт

Тарасова поддержала идею отправить 21-летнего Милохина на фронт
Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Тиктокеру пророчат нелегкую судьбу

Знаменитости всегда были способны вдохновлять простых людей на героические поступки. Именно поэтому Л. Н. Толстой создал в своем романе "Война и мир" образ Пети Ростова, который воссоздает черты лучшей части дворянской молодежи. Юный мальчик героически гибнет за Родину, осуществив мечту стать настоящим офицером. Сегодня родина требует таких же героев, которые стали бы у всех на слуху. 

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала отправить популярного российского блогера на фронт воевать. 21-летний артист покинул шоу "Ледниковый период" несколько месяцев назад и улетел в США, заявив, что не может жить против воли своего сердца и притворяться не тем, кем является. Однако не все так просто. 

После отъезда на Милохина обрушилась волна критики, а сегодня и вовсе стало известно, что на него готовится повестка в военкомат на осенний призыв. По иронии судьбы так совпало, что Даня как раз на прошлой неделе вернулся в Россию. 

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина тут же заявила о необходимости отправить служить Даню Милохина. Она даже обратилась к Минобороны с просьбой немедленно призвать его в ВС РФ.

"Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию", – говорила Мизулина. 

Татьяна Тарасова согласилась с мнением члена ОП и заявила, что Милохина надо отправить на фронт в первых рядах, ведь у него нет никаких болезней и отсрочек. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Даня Милохин немедленно покинул Россию послу слухов о том, что его могут призвать в армию. 

Источник: sport24.ru ✓ Надежный источник
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