Дзюбу послали на фронт после скандальной выходки

Футболисту нашли применение

Российский футболист Артем Дзюба постоянно встревает в нелицеприятные ситуации. Скандалы вокруг спортсмена чаще всего возникают на почве его вспыльчивого характера – то он угодит в драку, то начнет угрожать журналисту расправой, а то и вовсе в Сети всплывет его интимное видео.

На этот раз нападающий "Локомотива" вступил в полемику с коллегой по спорту. Артем Дзюба в эфире популярного ютуб-шоу неожиданно назвал выдающегося биатлониста Александра Тихонова маразматиком. Судя по всему, между спортсменами пробежала черная кошка. Коллега не стал молчать и ответил оппоненту.

"Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били… Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает", – призвал Тихонов.

Он также отметил, что его заслуги в спорте надо еще попытаться превзойти, ведь у него пять золотых олимпийских медалей. При этом Тихонов заявил, что Дзюба сам маразматик, раз играет в футбол при пустых трибунах. Кроме того, подобное поведение футболиста ничему хорошему не учит молодежь.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что российский блогер и спортивный комментатор Василий Уткин поиздевался над поведением Артема Дзюбы, сорвавшегося на журналиста после матча. Он заявил, что нервишки у спортсмена "совсем раздергались".