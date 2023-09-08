Дзюбу послали на фронт после скандальной выходки

Дзюбу послали на фронт после скандальной выходки
Артем Дзюба. Фото: Edgar Breshchanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Футболисту нашли применение

Российский футболист Артем Дзюба постоянно встревает в нелицеприятные ситуации. Скандалы вокруг спортсмена чаще всего возникают на почве его вспыльчивого характера – то он угодит в драку, то начнет угрожать журналисту расправой, а то и вовсе в Сети всплывет его интимное видео. 

На этот раз нападающий "Локомотива" вступил в полемику с коллегой по спорту. Артем Дзюба в эфире популярного ютуб-шоу неожиданно назвал выдающегося биатлониста Александра Тихонова маразматиком. Судя по всему, между спортсменами пробежала черная кошка. Коллега не стал молчать и ответил оппоненту. 

"Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били… Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает", – призвал Тихонов. 

Он также отметил, что его заслуги в спорте надо еще попытаться превзойти, ведь у него пять золотых олимпийских медалей. При этом Тихонов заявил, что Дзюба сам маразматик, раз играет в футбол при пустых трибунах. Кроме того, подобное поведение футболиста ничему хорошему не учит молодежь. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что российский блогер и спортивный комментатор Василий Уткин поиздевался над поведением Артема Дзюбы, сорвавшегося на журналиста после матча. Он заявил, что нервишки у спортсмена "совсем раздергались". 

Источник: Sports.ru ✓ Надежный источник
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