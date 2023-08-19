Турист решил засудить отель из-за интимного провала

Турист решил засудить отель из-за интимного провала
Фото: www.unsplash.com
Пикантная история обсасывается в прессе

Примечательный инцидент произошел в Менорке, этот фешенебельный островной курорт принадлежит Испании. Там решил провести отпуск немецкий турист. Однако путешествие оставило мужчину недовольным и неудовлетворенным. Глубокие душевные терзания заставили гостя из Германии обратиться в суд. Пикантные подробности разбирательств очень позабавили пользователей социальных сетей.

Дело в том, что негодование мужчины вызвал тот факт, что он не сумел в полной мере насладиться обществом своей прекрасной спутницы. Немец уверен, что вина за это лежит на гостинице. Дошло до того, что разъяренный постоялец отправился защищать свои права в суд.

Мужчина обвинил отель в том, что ему был предоставлен неподходящий для любовных утех номер. Вместо роскошной двуспальной кровати, на которую рассчитывала горячая парочка, им выдали ключи от комнаты, где стояли две раздельные односпальные постели. Соединить их в одно ложе любви не удалось.

Немец сообщил, что пытался самостоятельно решить проблему: он сдвинул кровати, однако их скользкая поверхность привела к тому, что матрасы все равно разъезжались, и предаться любви на такой неудобной поверхности было невозможно. Впрочем, судебных экспертов убедить в виновности гостиницы не удалось. Специалисты заявили, что мужчина сам виноват в своем любовном провале. Мол, при большом желании страстные игры можно устроить и на односпальной кровати.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о путешественнике, который добрался до Турции с одним рублем в кармане.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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