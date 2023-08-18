За рубль в Турцию: как добраться до курорта с пустыми карманами

За рубль в Турцию: как добраться до курорта с пустыми карманами
Фото: www.unsplash.com
Россиянин поделился историей успеха

В настоящее время из-за дикого роста цен россияне фактически лишились возможности отдыхать за границей. Для многих поездка даже в когда-то дешевую Турцию стала недостижимой роскошью. Однако, как известно, кто хочет – ищет возможности. Удивительная история жителя Томска поразила туристов, которые продолжают просиживать штаны на диване, мечтая о заграничном путешествии.

Молодой человек очень хотел побывать в теплой стране и взял ситуацию в свои руки. Парень решил, раз билеты стали стоить космических денег, можно поискать альтернативные пути путешествий. Мужчина вспомнил об излюбленном у европейцев способе бесплатно добираться до понравившихся мест. Россиянин отправился в жаркую Турцию автостопом. Парень признался, что сначала серьезно переживал. Молодой человек не был уверен, что его затея удастся. Однако, оказалось, что в мире очень много отзывчивых людей.

Россиянин рассказал, что в поездку на курорт отправился с одним рублем в кармане. Сначала он взял с собой немного еды, но она быстро закончилась. К счастью, сердобольные люди не позволили мужчине столкнуться с голодом и жаждой. Турист по имени Алексей стартанул в Стамбул из Томска. В кармане у него был всего один рубль и томик стихов Александра Пушкина. В обмен на чтение стихов путешественник просил подвести его до нужного места и покормить.

Турист-экстремал проехал через территорию Дагестана, Грузии, Узбекистана. В каждой стране он находил бесплатное место для ночлега и еду. Когда Алексей добрался до последней точки – Стамбула, его счастью не было предела. Затея удалась. В этой стране молодой человек с комфортом ночевал в мечетях, где его бесплатно кормили. Сейчас парень подумывает о новой туристической авантюре.

К слову, ранее стало известно, что россияне скупили билеты на осень в две страны.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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