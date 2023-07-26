"Быстро, четко, жестко": известный актер рассказал об интимной сцене с Самбурской

"Быстро, четко, жестко": известный актер рассказал об интимной сцене с Самбурской
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Кологривый поделился, какого сниматься вместе с актрисой в откровенных сценах

Привлекательностью, умом и чувством юмора Настасьи Самбурской восхищаются многие. Но, как оказалось, этим список ее достоинств и талантов не ограничивается. Некоторые сильные стороны актрисы проявляются в моменты, скрытые от глаз публики. Например, во время съемки откровенных сцен.

В новом интервью коллега Настасьи Самбурской по сериалу "Макс и Гусь" Никита Кологривый пооткровенничал о нюансах совместных съемок. Актер рассказал об интимной сцене с брюнеткой и поделился, что в моменты работы даже над такими непростыми эпизодами она трудится "бесперебойно". 

Кологривый признался, что знаком с Самбурской уже давно, ведь когда-то они вместе работали в театре на Малой Бронной. По словам артиста, в первую очередь он знает коллегу как драматическую актрису. А на съемочной площадке она ведет себя как настоящий профессионал. 

Никита Кологривый рассказал, что ничуть не смущался, когда они с Настасьей Самбурской вместе снимались в откровенном эпизоде. По словам актера, на съемочной площадке этот процесс кажется не таким романтичным, как видится зрителям в готовом продукте. "Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций", – поделился артист.

Ранее "Утро.ру" писало, что Самбурская отбила у грабителя свой телефон. Актриса настолько не хотела, чтобы ее личная вещь угодила в чужие руки, что буквально погрызла злоумышленника.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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