Взвыл от боли: Самбурская погрызла напавшего на нее грабителя

Взвыл от боли: Самбурская погрызла напавшего на нее грабителя
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Злоумышленник недооценил хрупкую девушку

Многие из тех, кто хотя бы немного знаком с Настасьей Самбурской, знают, что нежная, на первый взгляд, девушка на самом деле является весьма решительной и жесткой. Об этом, увы, даже не подозревал один из воришек, который вознамерился лишить актрису ее телефона.

К счастью, отреагировала она мгновенно: напрыгнула на грабителя и буквально погрызла его. Да с такой силой, что тот взвыл от боли, выпустил телефон и убежал.

"В телефоне фото, видео, личная информация. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки", – объяснила свою решительность Настасья Самбурская.

Поделилась она этой маленькой победой с журналистами на премьере сериала "Макс и Гусь", съемки которого закончились совсем недавно. Картина расскажет о жизни второстепенных персонажей сериала "Зема", один из которых из простого Пензенского паренька превратится в криминального авторитета. В картине Настасья сыграла одну из главных ролей.

К слову, о силе духа актрисы могут говорить не только ее карьерные успехи, и многолетние изматывающие тренировки в спортзале. При этом всем не забывает брюнетка раскрывать свою женственную сторону. Настасья Самбурская регулярно выкладывает в свой блог снимки, на которых демонстрирует притягательные округлости.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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