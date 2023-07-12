Упругая грудь Самбурской свела мужчин с ума - откровенное фото

Красотка предстала в откровенном наряде

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская много лет кружит головы представителям сильного пола. Красотка знает себе цену, поэтому иногда позволяет себе резкие замечания в адрес мужчин.

Звезда стала популярна после съемок в лентах "Универ", "Патриот", "Беспринципные" и других. Кроме того, артистка обладает отменным чувством юмора, острым интеллектом и вокальными данными и регулярно дает концерты.

В свои 36 лет она не замужем. Поклонники удивляются этому, ведь Настасья Самбурская настоящая красотка. Но, похоже, она настолько самодостаточна, что мужчина ей просто не нужен. Звезда много зарабатывает и во многом разбирается.

На днях Настасья Самбурская примерила на себя образ испанской сеньориты. В Сети появились кадры с фотосессии, на которых она в красном шелковом топе с кружевами. Актриса словно прижалась к прохладной стене в полуденный зной, томно смотря вдаль. Звезда призналась, что сама от себя в восторге.

"Испытала приступ нарциссизма, разглядывая эту фотосессию", – призналась Настасья Самбурская.

Поклонники осыпали актрису комплиментами. "Какая сексуальная", – написали они в комментариях.