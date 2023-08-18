43-летняя Семенович решилась на интимную процедуру

Звезда поделилась нюансами похода к врачу

К своим 43 годам Анна Семенович многого добилась в карьере. А вот в личной жизни знаменитости повезло значительно меньше. Бывшая солистка группы "Блестящие" не раз состояла в серьезных отношениях, но пока не была официально замужем и не познала счастье материнства. Однако оставаться бездетной звезда, как известно, не желает.

Семенович не скрывает, что давно задумалась о будущем, в котором, вероятно, ей захочется стать мамой. В нескольких интервью актриса рассказывала, что уже подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению. Теперь же знаменитость решилась на интимную процедуру снова.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", Анна Семенович рассказала о проведении процедуры и подготовке к ней в своих социальных сетях. Артистка поделилась, что почти две недели делала уколы гормонов, которые способствуют активной выработке яйцеклеток. Так, по ее словам, медикам удастся собрать не одну единицу биологического материала, а до десяти.

Как отмечает "Пятый канал", теперь знаменитости осталось лишь дождаться появления в ее жизни суженого, с которым бы она захотела родить и воспитывать ребенка. Помимо этого нюанса, у актрисы уже все готово к будущему материнству. После проведенных процедур по заморозке яйцеклеток, как рассказала актриса, у нее есть возможность стать мамой целой футбольной команды.

Ранее "Утро.ру" писало, что Анна Семенович рассказала о своих комплексах и страхах. Артистка была откровенна с поклонниками и честно поведала о своих фобиях.