Знаменитая певица намяла пышную грудь Семенович – откровенное фото

Прелести Анны сводят с ума не только мужчин

Анна Семенович очень гордится своим внушительным размером бюста. На это у певицы есть все основания. Пышная грудь действительно давно стала визитной карточкой артистки. Формы знаменитости настолько привлекательны, что вызывают жаркий интерес не только у представителей мужского пола.



В социальных сетях активно обсуждают провокационные кадры, на которых именитая певица Жасмин с удовольствием наглаживает грудь Анны. Надо полагать, коллег по звездному цеху связывают не только рабочие отношения. Девушки явно очень близки, раз не стесняются демонстрировать свою симпатию на публике.



На одном из последних кадров был запечатлен момент, когда Жасмин с жаром припала к груди Анны. Певица с большим удовольствием потрогала выдающиеся прелести своей коллеги: Жасмин обеими руками ухватилась за бюст Семенович. Судя по выражению лица певицы, она испытывает огромное удовольствие от возможности прикоснуться к звездному телу известной артистки.





В комментариях пользователи разделились во мнении. Некоторым кажется, что возрастным артисткам стоит вести себя более сдержанно – проявлять такие пылкие чувства на публике неприлично. Многие, наоборот, поддержали артисток и засыпали их комплиментами.

