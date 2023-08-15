Семенович рассказала о своих комплексах и страхах

У каждого человека есть фобии

Знаменитая российская певица Анна Семенович всегда старается быть максимально откровенной со своими поклонниками. Девушка с готовностью рассказывает, какие бьюти-процедуры помогают ей сохранять цветущий вид. На этот раз артистка честно поведала окружающим, какие комплексы и страхи преследуют ее на протяжении многих лет.



Разумеется, как любая женщина, Семенович сильно переживает о внешнем виде. Из-за некоторых комплексов артистка даже легла под нож пластического хирурга.



Что касается более распространенных фобий, оказалось, что Семенович на дух не переносит пауков и змей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Эта живность вызывает жуткий ужас у певицы.

