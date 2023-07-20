Искусственное оплодотворение: колдун вскрыл неловкую правду о Собчак

Искусственное оплодотворение: колдун вскрыл неловкую правду о Собчак
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая всегда в центре внимания

Знаменитая российская журналистка Ксения Собчак практически всю свою жизнь находится под пристальным вниманием прессы и общественности. Примерно раз в несколько месяцев люди начинают активно обсуждать перемены в ее фигуре. За последние несколько лет Собчак уже не один десяток раз "уличали" в беременности.

Несколько округлившийся животик снова стал предметом бурных обсуждений. Многие поклонники "блондинки в шоколаде" давно ждут, что она подарит любимому мужу Константину Богомолову общего наследника. Обычно такого рода слухи не получают подтверждения, однако на этот раз у сплетников появилось больше оснований для разговоров о возможной беременности.

Теперь в дело вмешался известный колдун Денис Брендер. Пару лет назад он сделал предсказание для Собчак, и пока все его пророчества о блондинке сбываются. По мнению ясновидящего, Ксения действительно в ближайшее время снова станет мамой. Более того, колдун поделился интимными подробностями. По словам медиума, в этот раз Собчак пришлось прибегнуть к искусственному оплодотворению. Также Брендер назвал пол будущего ребенка. По его мнению, у Ксении родится девочка.

Напомним, недавно Собчак оказалась в центре внимания по ужасающему поводу. Стало известно, что украинские боевики назначили награду за голову блондинки.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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