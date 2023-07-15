СБУ выбрала новую жертву для расправы

Сегодня, 15 июля, информационное пространство разорвали новости о том, что украинские боевики подготовили план уничтожения известной российской телеведущей Ксении Собчак. Также незалежные преступники хотели убить популярную журналистку Маргариту Симоньян.



К счастью для именитых россиянок, покушения на их жизни были предотвращены усилиями специалистов Федеральной службы безопасности нашей страны. По имеющейся информации, убийства Маргариты и Ксении должны были организовать члены неонацистской группировки.



Преступники действовали по указке украинских кураторов. Мужчин схватили накануне в российской столице и Рязанской области. Во время допросов они во всем сознались. Сообщается, что за голову каждой из журналисток убийцам должны были заплатить по полтора миллиона рублей.



У схваченных головорезов обнаружили автомат Калашникова, снаряды, холодное оружие, наручники, нацистскую литературу и средства для коммуникации с украинскими кураторами.



Также известно, что российские следователи намерены возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

