Украинцы решили убить Ксению Собчак

Украинцы решили убить Ксению Собчак
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
СБУ выбрала новую жертву для расправы

Сегодня, 15 июля, информационное пространство разорвали новости о том, что украинские боевики подготовили план уничтожения известной российской телеведущей Ксении Собчак. Также незалежные преступники хотели убить популярную журналистку Маргариту Симоньян.

К счастью для именитых россиянок, покушения на их жизни были предотвращены усилиями специалистов Федеральной службы безопасности нашей страны. По имеющейся информации, убийства Маргариты и Ксении должны были организовать члены неонацистской группировки.

Преступники действовали по указке украинских кураторов. Мужчин схватили накануне в российской столице и Рязанской области. Во время допросов они во всем сознались. Сообщается, что за голову каждой из журналисток убийцам должны были заплатить по полтора миллиона рублей.

У схваченных головорезов обнаружили автомат Калашникова, снаряды, холодное оружие, наручники, нацистскую литературу и средства для коммуникации с украинскими кураторами.

Также известно, что российские следователи намерены возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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