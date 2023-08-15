54-летняя Светлана Бондарчук стала матерью в третий раз

Ведущая показала снимок с новорожденным

Российская телеведущая Светлана Бондарчук стала матерью. Радостную новость она сообщила поклонникам в соцсетях. Оказывается, сыну звезды уже полгода, она скрывала его от посторонних глаз. Как сообщают в соцсетях, мальчика родила для Светланы Бондарчук и ее мужа Сергея Харченко суррогатная мать.

В Сете появилось первое фото, на котором счастливая 54-летняя Светлана Бондарчук держит на руках новорожденного малыша. Лица ребенка не видно. Судя по всему, звезда пока не будет показывать младенца на публике.

Новость о рождении ребенка ведущая решила сообщить в честь годовщины свадьбы с мужем. Сегодня исполнилось три года со дня бракосочетания пары.

"Полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", – сообщила Светлана Бондарчук.

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу принялись поздравлять ведущую и ее супруга с прибавлением. Среди знаменитостей в комментариях отметилась актриса Янина Студилина.

Напомним, у Светланы Бондарчук уже есть двое взрослых детей от режиссера Федора Бондарчука: сын Сергей и дочь Варвара. Кроме того, у нынешнего мужа ведущей тоже есть сын.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Светлана Бондарчук в крошечном бикини показала свои прелести.