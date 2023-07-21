Расти ребенка сама: бывший муж отказался помогать звезде "Фабрики звезд" Михальчик

Ни алиментов, ни участия ждать от такого отца не приходится

В 2003 году Юлия Михальчик заняла 3-е место в музыкальном реалити-шоу Первого канала "Фабрика звезд-3". О жизни спустя двадцать лет после нашумевшего проекта с певицей поговорил корреспондент "Утро.ру" за кулисами фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".

Александру – единственному на сегодняшний день сыну 38-летней Михальчик – уже 10 лет.

"У него много увлечений, и я их все поддерживаю, – говорит певица. – Но я очень хочу, чтобы он не стал артистом, стараюсь пресекать любые попытку".

Отцом мальчика является бизнесмен Владимир Гоев, с которым Юлия Михальчик познакомилась в 2009-м, а состояла в браке с 2011 года по 2016 года. Правда, сегодня они не общаются. "Он никак не участвует в воспитании ребенка, не платит алименты, вообще никак не помогает, – божится певица. – Впрочем, так же было и во время нашего брака, так что ничего не изменилось. Но у меня обиды на него никакой нет, пусть у него все сложится хорошо!"

А вот есть ли шанс снова увидеть певицу мужней женой? "Я всегда открыта к новым знакомствам, – улыбается она. – Хотя, конечно, на сайтах знакомств моей анкеты никогда не было. Со мной можно познакомиться на фестивалях и концертах, если кто-то хочет".