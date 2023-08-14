"Все закрыл": почему сыну Жанны Фриске запретили слушать ее песни

Что происходит в семье покойной певицы

Знаменитой и любимой слушателями певицы Жанны Фриске не стало в 2015 году. Артистка скончалась, когда ее сын Платон был совсем маленьким. Сейчас же мальчику уже исполнилось 10 лет. Однако о его жизни по-прежнему мало что известно.

Ни для кого не секрет, что наследник Жанны Фриске живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Помимо родителя, у мальчика есть и другие родственники, которые его очень любят. Однако, если верить их словам, они не имеют возможности общаться с Платоном из-за его отца.

Дедушка ребенка Владимир Фриске не скрывает, что они с Дмитрием Шепелевым никак не могут найти общий язык и договориться. По словам отца певицы, бывший зять прячет мальчика и тщательно контролирует его жизнь. Фриске утверждает, что внук не только не может пользоваться собственным профилем в социальных сетях, но и не имеет возможности наслаждаться творчеством покойной родительницы.

Если верить словам дедушки Платона, отец запрещает ему слушать песни мамы. Фриске считает, что бывшим зятем движут меркантильные интересы. По его словам, Шепелев полностью отгородил сына от покойной матери, чтобы зарабатывать на нем деньги. Однако дедушка не сомневается, что со временем его внук все поймет.

"Сейчас будет повзрослее и начнет втихаря искать. Потому что все, что можно, Шепелев от него закрыл", – поделился Владимир Фриске.



Впрочем, каким бы ни было отношение отца Жанны Фриске к бывшему зятю, он на многое готов закрыть глаза ради счастья внука. Ранее "Утро.ру" писало, что Владимир Фриске отказался от суда с Дмитрием Шепелевым. Он принял это решение ради психологического спокойствия мальчика.