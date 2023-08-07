Разведенный сын Сенчуковой и Рыбина привел в дом 19-летнюю возлюбленную

Разведенный сын Сенчуковой и Рыбина привел в дом 19-летнюю возлюбленную
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Молодой человек познакомил знаменитых родителей с новой избранницей

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин считаются одной из самых образцовых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги уже больше 20 лет счастливы вместе и практически не разлучаются. А вот их единственному наследнику, Василию, в любви пока не так повезло.

В последнее время личная жизнь 24-летнего сына звездной пары обсуждается особенно активно. Год назад молодой человек женился на своей избраннице – косметологе Дарье Алябьевой. До свадьбы влюбленные встречались около восьми лет. Многим казалось, что Василий, как и его родители, нашел настоящую любовь. Однако этим летом неожиданно стало известно, что брак рухнул.

Вскоре после развода сын Сенчуковой и Рыбина вновь пустился в любовные приключения. Его новой дамой сердца стала 19-летняя танцовщица и мастер по бровям Валерия. Василий не только привел возлюбленную в дом, представив близким, но и познакомил своих родителей с ее. 

Судя по всему, у Василия и Валерии все по-настоящему серьезно. Возможно, совсем скоро молодой человек вновь свяжет себя узами брака. Стоит отметить, что Наталья Сенчукова с уважением отнеслась к выбору сына и приняла его новую возлюбленную. Однако это не мешает певице надеяться, что наследник все же не будет торопить события.

Ранее "Утро.ру" писало, что Рыбин и Сенчукова уезжают из России после скандального развода сына. Сообщалось, что знаменитая пара планирует поехать в другую страну, чтобы восстановиться после событий последних недель.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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