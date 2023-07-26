Семье надо восстановить нервы после пережитого стресса

Летняя серия вечеринок MUSIC BOX PARTY от телеканалов RUSSIAN MUSIC BOX и MUSIC BOX GOLD продолжилась празднованием дня рождения певицы, известной как Sandra Top. Поздравить ее пришли, в том числе, и Виктор Рыбин с супругой Натальей Сенчуковой.

24-летний Василий – красавец-сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина – в июле прошлого года женился на однокласснице Дарье Алябьевой, с которой встречался на протяжении девяти лет. Однако брак пары не просуществовал и года. Сейчас звездный наследник снова переехал к родителям и стал встречаться с 19-летней Лерой.

Правда, Рыбин и Сенчукова комментируют скандальный переход сына в статус холостяков неохотно. "Лучше у него спросите, мы устали от этой темы", – охает Сенчукова. Стресс от событий последних недель был так велик, что Рыбин и Сенчукова планируют уехать из России – отдохнуть какое-то время в Китае.

"Обычно мы летаем вдвоем, а если дети не учатся, то присоединяются к нам, сын так вообще с детства всегда с нами отдыхает", – пояснил Рыбин. У музыканта, напомним, двое детей – дочь Мария Башкова окончила юридический факультет Московского института экономики, политики и права, работает в полиции Симферополя, а сын Василий Рыбин учится во МГИКе на режиссера театральных представлений, участник группы KODI.

А еще в планах звездной семьи отдых в Сочи. Но вот каким составом ехать туда, пока не решено. Возможно, сын полетит на курорт уже с новой возлюбленной.