Стало известно о разводе в семье Сенчуковой и Рыбина

Стало известно о разводе в семье Сенчуковой и Рыбина
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новость о разрыве прозвучала как гром среди ясного неба

Знаменитая музыкальная группа "Дюна" в свое время пользовалась бесконечной популярностью у российского зрителя. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин продемонстрировали, что людей могут соединять не только крепкие супружеские отношения, но и надежные рабочие связи. К сожалению, родители-однолюбы не смогли передать это чудесное качество своему наследнику.

В информационном пространстве появились новости о том, что Василий Рыбин разорвал отношения со своей молодой невестой. Наследник именитых родителей восемь лет встречался с подругой детства Дарьей Алябьевой. Меньше года назад пара узаконила свои отношения. Однако вышло так, что штамп в паспорте не укрепил этот союз.

Недавно Василий выложил в социальных сетях фотографию с новой возлюбленной. Рыбин-младший решил не секретничать и на один из вопросов поклонников прямо ответил, что теперь у него новая жена. Родители знаменитости пока никак не прокомментировали развод, который взбудоражил их семейство. Известно, что Наталья очень тепло относилась к экс-невестке и постоянно ее нахваливала.

Что касается новой избранницы Василия, о ней пока почти ничего неизвестно. В интернет-пространстве есть информация о том, что девушка работает бровистом и преподает танцы. Судя по обилию совместных фотографий, Василий влюблен по уши и совсем не скучает по своей бывшей избраннице.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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