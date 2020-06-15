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Пять лет со дня смерти: как жила и умирала Жанна Фриске

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Жанна Фриске. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com Жанна и Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица, телеведущая и актриса не смогла победить онкологическое заболевание

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 г. от рака мозга. Талантливая и привлекательная артистка ушла из жизни, когда ей было всего 40 лет.

Карьера артистки стремительно взлетела вверх в 1996 г. – именно тогда она стала частью группы "Блестящие" и с тех пор не сходила с экранов телевизоров. Изначально продюсер пригласил красавицу в коллектив как хореографа: будущая звезда с детства занималась танцами, однако вскоре она стала полноценной солисткой коллектива.

Через десять лет Фриске ушла в сольное "плавание" – стала записывать хиты с другими артистами и сниматься в клипах. Музыкальной карьерой Жанна Фриске не ограничилась. Зрители наблюдали за ней на шоу "Последний герой", "Каникулы в Мексике", в фильме "Ночной дозор" и других картинах.

Личная жизнь привлекательной певицы волновала многих. Ей приписывали романы со спортсменами, певцами и актерами, однако сама знаменитость скрывала возлюбленного.

Все изменилось в 2012 г. – рядом с ней заметили молодого телеведущего Дмитрия Шепелева, а уже вскоре у пары появился сын Платон. Певица и ведущий уже начались готовиться к свадьбе, которой не суждено было состояться.

О проблемах со здоровьем Фриске никогда не говорила. Известно было лишь то, что у ее брата-близнеца была врожденная патология, из-за которой он скончался после родов.

В 2014 г. всех потрясла новость о том, что артистка смертельно больна, у нее нашли глиобластому – рак мозга на поздней стадии. О страшном диагнозе Фриске сообщили еще во время беременности, однако звезда приняла решение родить малыша.

Сначала родственникам удалось скрывать болезнь, однако после в интернет попали кадры сильно изменившейся Жанны Фриске. Несмотря на перемены во внешности, знаменитость все равно выходила из дома. Как рассказал Влад Лисовец, за несколько месяцев до смерти она приехала в салон, чтобы сделать прическу. Уже тогда, как рассказал стилист сайту "Комсомольская правда", Фриске понимала, что с ней происходит.

Лечение в лучших клиниках за границей не дало результата – 15 июня 2015 года певица умерла.

Теперь воспитанием ее сына занимается отец Дмитрий Шепелев. Телеведущий в интервью признался, что рассказывает ребенку о том, какой его мама была в обычной жизни. 

Дарья ПЕТРОВА

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