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Прилизанная Собчак раскрыла тайну Шепелева

Прилизанная Собчак раскрыла тайну Шепелева
Ксения Собчак и Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий рассказал о жизни с Фриске и воспитании сына

Дмитрий Шепелев стал новым гостем программы Ксении Собчак на Youtube. Главной темой для обсуждения стала личная жизнь ведущего и судьба его сына. Журналистке Шевелев признался, что очень счастлив со своей новой избранницей – архитектором Екатериной Тулуповой, с которой смог обрести домашний уют.

Дмитрий также рассказал, что мало жил с Жанной Фриске, так как много времени они проводили в путешествиях и просто наслаждались "необыкновенными эмоциями".

"Я впервые понял, что такое семейная жизнь. У меня никогда не было такого, я не жил с женщиной. Я ей очень дорожу, благодарен судьбе за то, что встретил этого человека", – поделился откровением Шепелев.

Сейчас Екатерина и Дмитрий, которые планирует поженится, вместе живут и воспитывают детей от предыдущих браков. Своему сыну Шепелев рассказывает о матери, но часть информации скрывает. Телеведущий просит всех не говорить о Жанне Фриске, как о певице и артистке. Дмитрий хочет, чтобы их с Жанной сын помнил ее, как живого человека, а не звезду.

Отношения с Платоном у Шепелева, по его словам, сложились очень близкие. Они постоянно общаются, а ведущий радует ребенка брендовыми покупками.

Несмотря на все рассказы Шепелева о том, как он заботится о сыне и ведет правильный образ жизни, пользователи, увидевшие интервью, словам журналиста не поверили и начали критиковать знаменитость.

"Шепелев выглядит, как злодей", "Есть в нем что-то неискреннее", "Приторный такой, наигранный, неискренний", "Ощущение фальши весь выпуск. Такие люди зачастую в семейной жизни просто тираны", "Шепелев вызывает только отрицательные эмоции, слащавый, какой-то мутный типец!", "Хитрый лис",

- написали в комментариях под видео "Осторожно, Собчак". 

От комментаторов досталось и Ксении Собчак. Новая прическа звезды показалась зрителям ужасной, они считают, что волосы телеведущей выглядят грязными и прилизанными.

 "Недоразумение на голове", "Как будто в унитаз головой макнули", "Что за ужас на голове у Ксюши", "Ну и прическа, сопли", "Шепелев выглядит лучше Сочбак", – оценили внешний вид телезвезд.

Ранее Ксению Собчак погнали из России после видео с несколькими мужчинами. 

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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*герои нашего времени* какие то облезлые персонажи
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