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"Слюни текут": Рапунцель покрасовалась переделанной грудью

"Слюни текут": Рапунцель покрасовалась переделанной грудью
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Звезда "Дома-2" выставила напоказ новые формы

Алена Рапунцель показала результат пластической операции. На фото участница телепроекта позирует в майке с глубоким вырезом, которая позволяет рассмотреть ее подтянутый бюст. Новые формы телезвезды поклонники оценили.

В комментариях грудь Рапунцель назвали идеальной, но некоторые пользователи переживают, что теперь участница "Дома-2" станет искусственной и потеряет свою индивидуальность. Также на снимке Рапунцель, похоже, специально позирует в профиль, чтобы показать всем подписчикам новую форму своего носа – над ним также потрудились хирурги.

"Сегодня сняла бандаж. Месяц ходила в нем и наконец-то моя грудная клетка свободна", – подписала снимок Рапунцель.

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Публикация от Алена Рапунцель (@alenatoffi_official)

"Мечтаю о такой", "Красивый носик", "Красотка", "Вот это груди", "Слюни текут", "Грудь без бюста так торчит", "Красиво получилось", "Как вам стало плохо с новым носом, лицо стало хуже", "Теперь от остальных не отличить", "Еще бы и в эфире так выглядеть, а то нечесаная и опухшая вечно", - прокомментировали подписчики в Инстаграм Алены.

Ранее в центре обсуждения оказалась сестра звезды "Дома-2" Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко. После секса муж Рапунцель остался без ботинок.

Дарья ПЕТРОВА

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