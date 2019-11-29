Экс-участница проекта прикрыла прелести шторой

Маргарита Овсянникова похвасталась своими формами в социальных сетях. Девушка записала видео без лифчика, где прикрывает свою пышную грудь занавеской. Демонстрировать свое тело звезда "Дома-2" не стесняется и на публике. В жизни Овсянникова предпочитает носить полупрозрачные наряды, которые также не скрывают ее пышный бюст.

Красотка покинула проект в 2017 году после того, как всплыла история о ее "темном прошлом". Теперь девушка строит музыкальную карьеру. Если внешность блондинки многим нравится, то вот от ее пения подписчики не в восторге.

"Красотка", "Милашечка", "Какая же ты красивая", "Красивая и умная и все будет хорошо. Поете отлично", "Тебе так к лицу этот загар! Просто бомба", "Сексуальна Марго", "Песни совсем не слушаются! Текст глупый", "А какая смысловая нагрузка в песне?", "Лучше тебе не петь", – написали в аккаунте Овсянниковой.

Ранее Маргарита Овсянникова раздвинула ноги в бикини.