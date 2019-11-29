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Полуголая Бузова показала соблазнительный бюст

Полуголая Бузова показала соблазнительный бюст
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Звезда похвасталась стройной фигурой

Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками довольно откровенными кадрами в Instagram. На видео перед концертом певица предстала в латексном костюме с огромным декольте, открывающим ее соблазнительную грудь. Завершает образ яркий макияж с акцентом на губы.

На следующем видео, снятом уже во время выступления, можно заметить, что провокационный наряд обнажает не только грудь артистки, но и ее ягодицы. Бузова предстала перед публикой в обтягивающем латексном боди и ботфортах, показав свое стройное тело.

Фото: instagram.com/buzova86

Стоит отметить, что звезда находится в отличной форме и часто демонстрирует свою фигуру в соцсетях, обнажив то живот, то ягодицы на пляже.

Карина СИРАЗОВА

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