Звезда похвасталась стройной фигурой

Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками довольно откровенными кадрами в Instagram. На видео перед концертом певица предстала в латексном костюме с огромным декольте, открывающим ее соблазнительную грудь. Завершает образ яркий макияж с акцентом на губы.

На следующем видео, снятом уже во время выступления, можно заметить, что провокационный наряд обнажает не только грудь артистки, но и ее ягодицы. Бузова предстала перед публикой в обтягивающем латексном боди и ботфортах, показав свое стройное тело.

Стоит отметить, что звезда находится в отличной форме и часто демонстрирует свою фигуру в соцсетях, обнажив то живот, то ягодицы на пляже.