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Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками довольно откровенными кадрами в Instagram. На видео перед концертом певица предстала в латексном костюме с огромным декольте, открывающим ее соблазнительную грудь. Завершает образ яркий макияж с акцентом на губы.
На следующем видео, снятом уже во время выступления, можно заметить, что провокационный наряд обнажает не только грудь артистки, но и ее ягодицы. Бузова предстала перед публикой в обтягивающем латексном боди и ботфортах, показав свое стройное тело.
Стоит отметить, что звезда находится в отличной форме и часто демонстрирует свою фигуру в соцсетях, обнажив то живот, то ягодицы на пляже.
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