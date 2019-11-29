Скандальный участник "Дома-2" вызвал жалось у зрителей

С наступлением холодов выяснилось, что у Дмитрия Дмитренко нет зимней обуви и носков. Герой "Дома-2" сначала начал жаловаться жене, потом о проблеме узнали и другие участники проекта. Пожалеть мужа Ольги Рапунцель решила семья Шабариных – звезды проекта принесли Дмитренко ботинки и теплые носки. Их участник принял с большой радостью.

Ольгу Рапунцель вся ситуация, похоже, задела. Она была категорически против помощи посторонних людей. Но теперь за здоровье участника "Дома-2" можно не переживать.

Зрители, наблюдавшие за всем происходящим, написали, что им очень жалко Дмитрия Дмитренко. Также они отметили, что никогда не видели мужчину таким счастливым, как когда ему преподнесли носки.

"Как он радуется носкам", "Даже жалко его стало", "Мужик голодный, холодный, не одетый, не обутый", "Мне тоже его даже жалко стало, глядя как он искренне обрадовался высоким, нормальным носкам", "Оля только о себе думает, а Дима выглядит плохо", "Дима первый раз увидел нормальные мужские носки", – прокомментировали видео в Инстаграм.

Похоже, что ходить без носков для участника – привычное дело. Даже с костюмом он носит легкую обувь без носков. Подписчики считают, что Ольге Рапунцель стоит лучше заботиться о супруге, но скорее всего сделать это будет трудно – сколько у пары появится еще один малыш.

Ранее супругов упрекали в том, что они занимаются сексом в присутствии ребенка. До этого "Утро" собрало самые популярные видео с Ольгой Рапунцель.