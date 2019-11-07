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После секса с ребенком и скандала с венерическими болезнями: звезда "Дома-2" снова беременна

Звезду
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel/
Ольга Рапунцель станет мамой во второй раз

Слухи о беременности звезды "Дома-2" подтвердились: девушка объявила, что они с мужем ждут второго ребенка.

"Любовь творит чудеса. Я беременна",

написала Рапунцель на своей странице в Instagram, а также поблагодарила всех тех, кто радуется событию вместе с ней. Девушка призналась, что очень переживала и долго думала, как преподнести эту новость. Подписчики поздравили Ольгу в комментариях:

"Аж мурашки побежали. Молодцы", "Какое счастье! Поздравляю", "Я безумно рада за вашу семью", "Ты хорошая мама, нежная и заботливая. У вас с Димой красивые детки".

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями в апреле 2018 года – у них родилась дочь Василиса. Однако появление ребенка, по словам звезды "Дома-2", не повлияло на качество интимной жизни, передают Дни.ру. После родов пара стала заниматься сексом только чаще. Нередко – в присутствии ребенка.

Ранее Ольга также оказалась втянута в скандал с венерическими болезнями на проекте – подписчики подозревают, что ее сестра Алена могла оказаться в числе заболевших, так как врачи отказались оперировать ее, увидев результаты анализов. Алена Рапунцель решила уйти с телепроекта, хотя Ольга всячески ее отговаривала.

Карина СИРАЗОВА

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