Стыдные подробности всплыли в прямом эфире

Настя Коткова раскрыла в Instagram интимные детали из жизни других участников телепроекта. По ее словам, Леша Кудряшов и Настя Иванова сейчас вынуждены лечиться от венерических заболеваний.

Кудряшов рассказал Котковой, что инфекцией его заразила Иванова, которая до этого лечилась вместе со Славой Потёмкиным.

"На "Доме-2" эпидемия венерических болезней. У нас шок",

– передает Telegram-канал "НеМалахов".

Ранее стало известно, что Алексей Кудряшов сбежал с телевизионного проекта "Дом-2" и бросил свою новую девушку Анастасию Иванову. Сейчас он вернулся на шоу, но пока предпочел остаться в одиночестве.