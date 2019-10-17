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В "Доме-2" вспыхнула эпидемия венерических болезней

В
Алексей Кудряшов. Фото: instagram.com/kudryashnutrition
Стыдные подробности всплыли в прямом эфире

Настя Коткова раскрыла в Instagram интимные детали из жизни других участников телепроекта. По ее словам, Леша Кудряшов и Настя Иванова сейчас вынуждены лечиться от венерических заболеваний.

Кудряшов рассказал Котковой, что инфекцией его заразила Иванова, которая до этого лечилась вместе со Славой Потёмкиным.

"На "Доме-2" эпидемия венерических болезней. У нас шок",

передает Telegram-канал "НеМалахов".

Ранее стало известно, что Алексей Кудряшов сбежал с телевизионного проекта "Дом-2" и бросил свою новую девушку Анастасию Иванову. Сейчас он вернулся на шоу, но пока предпочел остаться в одиночестве.

Карина СИРАЗОВА
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