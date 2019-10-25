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Врачи отказались от звезды "Дома-2" после скандала с венерическими болезнями

Врачи отказались от звезды
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Пластические операции девушки откладываются

Участница проекта Алена Рапунцель мечтала увеличить размер бюста и уменьшить нос, но планам девушки пока не суждено осуществиться. Врачи отказались делать ей операции после того, как увидели результаты анализов.

22-летняя Алена решила довести свою внешность до совершенства после рождения сына, поэтому очень расстроилась, услышав отказ.

"Как сильно я была возмущена и расстроена, когда, посмотрев мои анализы, [врачи] отказали мне в операциях. Сперва я ругалась, потом плакала и умоляла, а в итоге поняла, что все к лучшему",

– написала Алена Рапунцель в Инстаграм.

Участница "Дома-2" не стала раскрывать, какие именно проблемы со здоровьем у нее были обнаружены. Поэтому подписчики предположили, что все дело может быть в венерических заболеваниях. Недавно выяснилось, что на телепроекте вспыхнула эпидемий инфекций, передающихся половым путем.

"Подцепила что-нибудь от этого мужика", "Надо было предохраняться", "Инфекция в анализах", "Участники все поголовно лечатся от венерических заболеваний", "Аборт сделала, наверное,", "После аборта нельзя делать пластику", "Залетела или инфекция какая", – прокомментировали пост звезды "Дома-2".

Ранее звезду "Дома-2" унизили за лишний вес и объемные ягодицы. 

Дарья ПЕТРОВА
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