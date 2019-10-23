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"Идеальная форма": звезда "Дома-2" обнажила ягодицы в бассейне

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Брюнетка устроила фотосессию в микробикини

Виктория Романец похвасталась сексуальными ягодицами перед подписчиками. В Инстаграме бывшей участницы "Дома-2" появилось фото в крошечных трусах, сделанное на отдыхе. На снимке можно рассмотреть накачанные ягодицы и стройные ноги девушки.

Под снимком Романец пожаловалась на людей, которые узнают ее в публичных местах и начинают снимать исподтишка. Звезда "Дома-2" считает такое поведение недопустимым.

"Так вот, если уже так случилось, что вы позади меня, не забудьте чмокнуть меня в попу, не ограничивайтесь только фото или видео", – обратилась экс-участница к подписчикам.

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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

Поклонники Виктории Романец поддержали ее. Они предлагают звезде телестройки не обращать внимание на фотографирующих прохожих и всячески расхваливают ее тело.

"Вика ты как всегда шикарна! Так что пусть они там сзади, смотрят на твою шикарную попу, завидуют и фоткают себе на память в рамочку", "Какая фигура", "Вот это ракурс", "Безумная красотка", "Фигура отпад", "Супер мега секси", "Какое тело", "Хороша с любого ракурса", "Идеальная форма, выглядите потрясающе", – написали экс-участнице проекта в Интернете (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

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Дарья ПЕТРОВА
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