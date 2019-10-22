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Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм фото, где она сидит на полу с раздвинутыми ногами, вертя при этом головой. Под фото телеведущая решила поговорить о сексе. По мнению телезвезды, танец показывает, каков человек будет в постели.
Телеведущая уверена: чем больше человек раскрепощен и отдается музыке, тем лучше он будет как любовник. Если человек в конфликте с самим собой, то танец это обязательно выдаст.
"Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также. Не на то смотрите, как он двигается. А на то, как танцует",
– написала Собчак в Инстаграм.
Под фото Собчак сразу же начали появляться сообщения от комментаторов, несогласных с мнением журналистки. Через некоторое время Ксения Анатольевна закрыла возможность комментировать ее публикацию в Инстаграм (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
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