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Собчак с раздвинутыми ногами заговорила о сексе

Собчак с раздвинутыми ногами заговорила о сексе
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая знает, как выбрать лучшего любовника

Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм фото, где она сидит на полу с раздвинутыми ногами, вертя при этом головой. Под фото телеведущая решила поговорить о сексе. По мнению телезвезды, танец показывает, каков человек будет в постели.

Телеведущая уверена: чем больше человек раскрепощен и отдается музыке, тем лучше он будет как любовник. Если человек в конфликте с самим собой, то танец это обязательно выдаст. 

"Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также. Не на то смотрите, как он двигается. А на то, как танцует",

– написала Собчак в Инстаграм.

Под фото Собчак сразу же начали появляться сообщения от комментаторов, несогласных с мнением журналистки. Через некоторое время Ксения Анатольевна закрыла возможность комментировать ее публикацию в Инстаграм (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Ранее "Утро" рассказывало о новом муже знаменитости Константине Богомолове, который лишился чувств после скандала. 

Дарья ПЕТРОВА
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